مشروع طاقة شمسية بقدرة 300 ميغاواط في صحراء كربلاء

شفق نيوز– كربلاء

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الثلاثاء، استمرار العمل في مشروع محطة كربلاء للطاقة الشمسية، الذي يُعد أول مشروع شمسي يدخل فعلياً ضمن المنظومة الوطنية للكهرباء.

وذكر بيان صدر عن مكتبه، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الطاقة الكلية للمشروع تبلغ 300 ميغاواط، ويقام على مساحة تصل إلى 4000 دونم، مشيرًا إلى أنه من أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في العراق.

ويجري تنفيذ المشروع بإشراف الشركة العامة لإنتاج الطاقة – الفرات الأوسط، وباستثمار من شركة مجموعة البلال.

وأوضح وزير الكهرباء أن عدد الألواح الشمسية المركبة بلغ حتى الآن 39,000 لوح، من أصل نصف مليون لوح شمسي ستُركّب ضمن المشروع.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع مراحل التنفيذ عن كثب، مشددًا على الالتزام بتوسيع حصة الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء الوطني، في إطار التوجه نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.