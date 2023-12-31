مشروع تطوير إنتاج الغاز بالعراق أولاً من بين المشاريع المرساة بالشرق الأوسط خلال 2023

شفق نيوز/ ذكرت مجلة "ميد"، أن الإنفاق على مشاريع زيادة إنتاج الطاقة سجل أرقاما قياسية غير مسبوقة في العام 2023 في منطقة الشرق الأوسط، فيما حلّ مشروع تطوير إنتاج الغاز في العراق بالمرتبة الأولى من بين تلك المشاريع.

وقالت المجلة في تقرير لها إنه تمت ترسية عقود مشروعات لتوليد ونقل الطاقة تقدر قيمتها بنحو 25.3 مليار دولار بين يناير ونوفمبر في العام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للتقرير، فإن مشروع تطوير إنتاج الغاز في العراق بكلفة مالية تصل الى 10 مليارات دولار جاء في المرتبة الأولى وهو الآن قيد الدراسة، وحلّ في المرتبة الثانية مشروع تطوير حقل "زكوم العلوي" في الإمارات بكلفة 7 مليارات دولار، وهو الآن في مرحلة تقييم العروض.

وأشارت المجلة إلى أن مشروع تطوير إنتاج الغاز من حقل الدرة بالمنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية والمقدرة تكلفته بنحو 5 مليارات دولار جاء في المرتبة الثالثة، وهو الآن في مرحلة إعداد التصميمات والمخططات الأولية، ومن المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في العام 2025 على أن يتم إنجازه بحلول عام 2027.

ووقع العراق وشركة "توتال إينرجي" الفرنسية العملاقة، في شهر تموز من العام 2023، اتفاقا للطاقة قيمته 27 مليار دولار، طال انتظاره يهدف إلى زيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء بأربعة مشاريع نفط وغاز ومصادر طاقة متجددة.

وكانت الصفقة قد وقعت في عام 2021 باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما لكنها تأجلت وسط خلافات بين سياسيين عراقيين بشأن الشروط.

وتم إغلاق الصفقة في أبريل /نيسان، عندما وافق العراق على الحصول على حصة أصغر من المطلوب في البداية في المشروع بنسبة 30٪ ، مع حصول شركة Total Energies على حصة 45٪ وقطر إنرجي بنسبة 25٪ المتبقية.

ويهدف المشروع المتكامل لنمو الغاز (GGSIPU) إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد ، بما في ذلك عن طريق استعادة الغاز المحترق في ثلاثة حقول نفطية لتزويد محطات الطاقة.

وقالت شركة توتال إنرجي إنها ستطور أيضًا محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتزويد الكهرباء لشبكة البصرة الإقليمية ، ودعت شركة أكوا باور السعودية للانضمام إلى المشروع.