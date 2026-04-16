مشروع بـ55 مليار دولار لتجاوز هرمز.. والعراق في قلب الخطة

تدرس دول خليجية، بينها العراق، إنشاء شبكة أنابيب نفطية بديلة لتجاوز مضيق هرمز، بكلفة تُقدّر بنحو 55 مليار دولار، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وفق تحليل نشرته وكالة "رويترز".

ويشير التحليل إلى أن فرض رسوم على عبور الناقلات، حتى بمستويات محدودة، قد يشكل عبئاً مالياً كبيراً على منتجي النفط، ما يدفعهم للبحث عن بدائل طويلة الأمد تقلل الاعتماد على هذا الممر الحيوي.

ويبرز العراق كعنصر محوري في المشروع، إذ تتضمن الخطة إنشاء خطي أنابيب يمتدان من جنوبه مروراً بالكويت والسعودية، وصولاً إلى موانئ على بحر العرب، مثل ميناء الدقم وميناء صلالة، ما يتيح تصدير النفط مباشرة إلى الأسواق الآسيوية دون المرور عبر هرمز.

ورغم كلفة المشروع، يرى التحليل أنه قد يكون مجدياً اقتصادياً، إذ يوازي تقريباً قيمة الرسوم المحتملة على مدى نحو 25 عاماً، فضلاً عن أنه يمنح دول المنطقة، بما فيها العراق، مرونة أكبر في تصدير النفط وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية.

كما يُتوقع تمويل المشروع بشكل مشترك بين الدول المستفيدة، مع توزيع الكلفة وفق حجم الاستخدام، فيما قد يستغرق التنفيذ عدة سنوات، ما يعني استمرار الاعتماد على مضيق هرمز في المدى القريب.