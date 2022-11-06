مشروع الألف مدرسة.. الشركة الصينية "عاجزة" وخوف يضرب المقاولين العراقيين: أموالنا ستضيع 

شفق نيوز/ أعرب مقاولون عراقيون، اليوم السبت، عن خشيتهم من ضياع أموالهم نتيجة "عجز" الشركة الصينية المتعاقدة مع الحكومة العراقية في تنفيذ مشروع بناء ألف مدرسة بعموم البلاد من امكانية تسلمهم مخصصاتهم، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل.

وقال مجموعة من المقاولين لوكالة شفق نيوز، إن شركة بورجاينا Power China الصينية المنفذة لمشروع الألف مدرسة ضمن الاتفاقية الإطارية مع الصين أبلغت المقاولين العراقيين المتعاقدين معها بأنها عاجزة عن دفع مستحقاتهم المالية قبل العام المقبل 2023"، مبينين أن "عقد الشركة مع الحكومة العراقية ينص على استلامهم سلفة تشغيلية مسبقة بمبلغ 10%؜ من قيمة العقد البالغ مليار وثمانمائة مليون دولار اميركي يدفعها العراق على صادرات نفطية".

ويشكو هؤلاء المقاولين، من "تأخر التخصيصات المالية العائدة لشركاتهم من قبل الشركات الاولية الصينية التي احيلت اليها مشاريع بناء ألف مدرسة بمبلغ يقدر بـ مليار وثمنمائة مليون دولار، بموجب الاتفاقية العراقية الصينية".

ووفقاً لاحد المقاولين، فإن "نسبة إنجاز مشاريع وأعمال بناء المدارس النموذجية لا يتجاوز الـ7 % خلال ستة أشهر فقط، من ضمن المدة الكلية المفروضة لإنجاز المشروع والبالغة سنة واحدة"، مشيراً إلى أن "الشركات الصينية وشركات المقاولات العراقية الساندة لها تجاوزت نصف مدة الانجاز المفترضة بموجب العقود المبرمة".

ويتخوف أصحاب شركات المقاولات الثانوية من "ضياع مستحقاتهم المالية وهم يتحملون مديونية مالية في أعناقهم وهم مطالبون بإنجاز الأعمال بتلك المدارس، وذلك بسبب الشروط الجزائية التي فرضتها الحكومة العراقية على الشركات الصينية المنفذة لبناء تلك المدارس في عموم العراق".

و أوضحوا، أن "الشركات الصينية تعتبر من الناحية القانونية قد أخلت بعقود الاتفاقات التي تلزم الطرف المنفذ بتسليم المشاريع بعد إتمامها"، مبينين أن "الأمر برمته قد يعرض المشروع ككل لخطر كبير".

وطالب المقاولون، "بتدخل الجهات الحكومية لتدارك المسألة"، مشددين على أن"لا تعطل عملية بناء المدارس في العراق".

وفي 18 حزيران الماضي، وضع رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، حجر أساس المرحلة الأولى من مشروع المباني المدرسية، والمتضمنة بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق، ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية.

وفي منتصف كانون الاول 2021، أعلنت الحكومة العراقية، عن توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2021، أفادت السلطات العسكرية العراقية، باستنفار امني لحماية شركات صينية تنفذ مشروع بناء 1000 مدرسة في عموم العراق.