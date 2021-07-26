مشاركة ايرانية مكثفة في معارض تجارية خاصة بالعراق

شفق نيوز/ تخطط الحكومة الايرانية لاقامة ما لا يقل عن خمسة معارض حصرية في العراق خلال الشهور المقبلة.

ونقلت صحيفة "طهران تايمز" الايرانية عن فرزاد بيلتان، مدير مكتب الدول العربية والافريقية التابع لهيئة ترويج التجارة الإيرانية قوله ان المعارض الخاصة بالعراق ستتم خلال خلال السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في أواخر مارس/اذار 2022.

وقال بليتان ان الهيئة تبحث ايضا الاستعدادات لمشاركة الشركات الايرانية في اكثر من 15 معرضا دوليا من المقرر اقامتها في العراق في العام الحالي.

واوضح المسؤول الايراني ان المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا البناء ومواد البناء والمعدات ومعرض السليمانية الدولي للزراعة والصناعات الغذائية، ستكون من بين المعارض التي ستشارك فيها الشركات الايرانية.

وذكرت الصحيفة الايرانية ان ايران والعراق يقومان باجراءات قوية لتعزيز العلاقات الشاملة بينهما، مضيفة ان إيران ادت دورا مهما في تلبية حاجات العراق، جارها العربي، كمصدر رئيسي للسوق العراقية.

واشارت الصحيفة الى ان رئيسي الجمهورية في العراق وايران سبق لهما ان اتفقا على زيادة حجم التجارة بين البلدين الى 20 مليار دولار سنويا. وفي هذا الاطار، جرى تبادل العديد من الوفود التجارية بين الطرفين ونظمت عدة معارض في البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.