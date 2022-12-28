مسؤول إيراني يقدم خطة لـ"تحييد" ميناء الفاو في العراق لصالح "خرمشهر"

شفق نيوز/ دعا المدير العام للموانئ والشؤون البحرية بمحافظة خوزستان إيران، يوم الأربعاء، لـ"تحييد" تبعات تطوير ميناء الفاو في العراق عبر تطوير موانئ محافظة خوزستان وميناء خرمشهر.

وقال بهروز آغاي، في إشارة إلى موقع ميناء الفاو وتطويره حتى عام 2038، "في المنطقة الإقليمية لموانئ خرمشهر والإمام وعبادان، بدأ العراق في تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير ميناء الفاو، حيث يخطط العراق لتحويل هذا الميناء إلى ميناء محوري في العقد المقبل، مثل ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف أن العراق يعمل على جذب حركة المرور من الشرق الأقصى، كما سينقل البضائع من تركيا والبحر الأبيض المتوسط وإنشاء ممر في المنطقة، سعيًا وراء ذلك. لاجتذاب البضائع من أوروبا وآسيا وأوروبا".

وبهذا الخصوص قال آغاي، "من أجل تحييد هذا الإجراء ومن أجل الحفاظ على ميزة موانئ محافظة خوزستان وميناء خرمشهر يجب منح امتيازات خاصة لهذه الموانئ".

وأضاف المدير العام لميناء خرمشهر "لذلك طلبنا خصم 30٪ على الأرباح التجارية في قطاعي التصدير والاستيراد خلال المفاوضات مع وزير الاقتصاد واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، والتي في حالة تنفيذها، يمكن أن تقود إلى زيادة حركة المرور إلى ميناء خرمشهر وزيادة حجم التفريغ والتنزيل".

وبشأن جرف طريق نهر "أروند"، قال آغاي، "نحن مهتمون بتجريف مصب النهر، وخصصنا 4 جرافات لهذه المنطقة، وبتجريف هذه المنطقة ستتم استعادة موانئ خرمشهر، لكن العراق غير مهتم بتجريف هذه المنطقة حاليا، كما أنسحب من جرف النهر، كونه يستثمر في الفاو وام القصر".