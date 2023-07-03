مسؤول إيراني: مليار دولار خدمات فنية وهندسية من إلى العراق

شفق نيوز/ نقلت وكالة "تسنيم" الايرانية عن مبعوث تجاري ايراني الى العراق قوله انه جرى تصدير ما قيمته اكثر من مليار دولار من الخدمات التقنية والهندسية الى العراق خلال العام 2022.

واوضحت الوكالة على موقعها بالانجليزية، وترجمته وكالة شفق نيوز، ان المبعوث الايراني عبدالامير ربيهافي كشف عن هذه التفاصيل خلال اجتماع لغرفة التجارة الايرانية-العراقية المشتركة اليوم في طهران، حيث اشار الى ان ايران تمكنت من تصدير خدمات فنية وهندسية تزيد قيمتها عن مليار دولار إلى العراق خلال العام 2022.

ولفت المسؤول الايراني الى ان خطوات انشاء مدن صناعية على الحدود، مضيفا انه من خلال التنسيق بين الطرفين في هذا المجال، سيتم انشاء خمس بلدات صناعية على الحدود الايرانية -العراقية.

الى ذلك، قال كما تناول المبعوث الايراني المبادلات التجارية التقليدية مع العراق مشيرا الى ان تبادل الاموال مع العراق يتم اما من خلال متاجر "فوركس" أو التحويل النقدي.

وقال عبدالامير ربيهافي ان بمقدور العراق ان يشكل رابطا بين الخليج مع اوروبا مستقبلا، مضيفا انه بامكان ايران استخدام الطريق العراقي لتصدير منتجاتها الى افريقيا واوروبا ايضا.