مسؤول إيراني: أمريكا وافقت على الإفراج عن الأرصدة المجمدة في العراق

شفق نيوز/ أعلن عضو الهيئة الإدارية في غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، أن "واشنطن وافقت على الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنك التجاري العراقي".

جاء ذلك في تغريدة لحسيني.

https://twitter.com/seyedhamidhoss6/status/1367790200747876352

من جهته ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه سيتم الإعلان عن إجراء العديد من المعاملات المالية عشية أعياد النوروز في إيران.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، استقبل في وقت سابق مدير البنك التجاري العراقي، في مقر البنك المركزي بطهران، وناقش معه سبل تحويل الأرصدة الإيرانية.

وأكّد همتي على الضرورة الملحّة لاستخدام الأصول الإيرانية في أسرع وقت ممكن؛ كما استعرض الجانبان الإجراءات المناسبة لتحويل هذه المبالغ إلى البلاد.

وأعلن مدير البنك التجاري العراقي من جانبه، عن "تسديد بعض المبالغ من الأرصدة الايرانية لدى بلاده، مؤكّداً على التسريع في وتيرة استخدام هذه الأصول، وبذل الجهود لتفعيل قنوات مالية معتمدة لدى الجانب الإيراني في هذا السياق.

يأتي ذلك في ضوء المشاورات التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولي الشؤون المصرفية في إيران والعراق، للإفراج عن الأرصدة الإيرانية في العراق.