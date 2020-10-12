مسؤول إيراني رفيع في بغداد لإعادة مستحقات بلاده من العملة الصعبة

شفق نيوز/ كشفت وسائل اعلام ايرانية، يوم الاثنين، أن محافظ البنك المركزي الإيراني سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد لإعادة مستحقات بلاده المالية.

وقالت وكالة "مهر" الايرانية للأنباء، أن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي توجه صباح اليوم، الى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات مع المسؤولين المصرفيين وإعادة مستحقات ايران المالية، مشيرة الى أنه سيجري محادثات مع المسؤولين المصرفيين العراقيين.

وأضافت أن زيارة همتي التي يرافقه فيها وفد من كبار مسؤولي المالية والتجارة ، تأتي في اطار متابعة إعادة مستحقات ايران من العملة الصعبة وتسديد الديون العراقية لإيران.

ولدى بغداد مستحقات مالية بذمتها تجاه ايران جراء استيراد العراق الطاقة الكهربائية من ايران والغاز الجاف لتشغيل المحطات الكهربائية.

وتأتي زيارة المسؤول الايراني بعد ايام من اعلان الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 18 بنكاً إيرانيا، في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الإدارة الأمريكية، ضد النظام في طهران، على خلفية الخلاف بينهما حول البرنامج النووي الإيراني وملفات أخرى.



