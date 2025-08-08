مسؤول إيراني: العراق جسر للوصول إلى 500 مليون مستهلك

شفق نيوز– طهران

أعلن مسؤول إيراني، يوم الجمعة، عن ارتفاع حجم استثمارات بلاده في السوق العراقية إلى نحو 700 مليون دولار، مشيراً إلى أن فرص التصدير عبر العراق تمتد لتشمل أكثر من 480 مليون مستهلك في دول عربية وشمال إفريقيا.

وقال الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق جهان بخش سنجابي شيرازي، إن العراق يمثل جسراً مهماً لإيران للوصول إلى سوق يضم نحو 500 مليون مستهلك في المنطقة، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين رغم التحديات القائمة.

وأشار شيرازي في تصريح لوكالة "إيلنا" العمالية إلى أن غرفة التجارة المشتركة أعدّت بالتعاون مع منظمة جذب الاستثمارات الأجنبية في إيران خطة تحت عنوان "مساعدو جذب الاستثمار الأجنبي"، بهدف توضيح الفرص الاستثمارية والقوانين ذات الصلة، مما حفّز عدداً ملحوظاً من المستثمرين العراقيين على ضخ استثمارات داخل إيران.

وأوضح أن حجم الاستثمارات العراقية في إيران ارتفع من نحو 416 مليون دولار حتى عام 2023 إلى حوالي 700 مليون دولار حالياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإيرانية في العراق تتركز في محافظات الجنوب كالبصرة والسماوة والحلة، إضافة إلى محافظات كربلاء والنجف في الوسط، والسليمانية وأربيل في اقليم كوردستان، ومناطق أخرى مثل كلار وحلبجة.

وأضاف سنجابي شيرازي أن العراق يوفر سوقاً يتجاوز تعداد سكانه 48 مليون نسمة، مع إمكانية تصدير المنتجات إلى دول عربية وشمال إفريقيا، ما يوسع السوق الإجمالية إلى نحو 480 مليون مستهلك.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المستثمرين العراقيين يمتلكون رؤوس أموال لكنها تفتقر غالباً إلى الخبرة التقنية، ما يخلق فرصاً للاستثمار المشترك مع الإيرانيين، ويعد وسيلة فعالة للالتفاف على العقوبات الأميركية والتخفيف من آثارها.

ورغم هذه الفرص، أقر سنجابي شيرازي بوجود مخاطر سياسية واقتصادية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى ضرورة توفير تأمين وتغطيات للمخاطر للمستثمرين الإيرانيين عبر صناديق دعم وطنية أو بنوك دولية متخصصة في التأمين مثل "إكزيم".