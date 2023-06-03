مسؤول نفطي يصدر توضيحاً بشأن حصول انفجار داخل مصفاة كربلاء

شفق نيوز/ نفى مدير قسم مصفى كربلاء محمد فزاع، اليوم السبت، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حصول انفجار داخل المصفاة.

وأوضح فزاع في تصريح عممته مديرية اعلام مصافي الوسط في العراق، عدم وجود أي انفجار في المصفاة، وكل الذي حصل هو تشغيل صمام الامان او صمام التنفيس (هواء يطرح للجو لتقليل الضغط في البرج).

وقال إن هذه حالة طبيعية تحصل في جميع المصافي حيث يعمل عندما يرتفع الضغط داخل الوعاء (في معمل النتروجين) يفتح لتقليل الضغط الزائد، وهذا امر طبيعي في تشغيل اوعية الضغط.

كما أشار المسؤول النفطي إلى أن، كل ما حصل هو ان فتحة الصمام كانت باتجاه الوعاء القريب فأدى ذلك الي إزالة جزء من العازل الحراري، مبينا أنه قد تم تصليحه بنفس اليوم ولم تتوقف الوحدة .