مسؤول كوردي يكشف حجم الغاز اللازم للعراق لاستمرار الكهرباء 24 ساعة يومياً

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن كمية الغاز المطلوبة لتجهز الطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة على مستوى العراق وإقليم كوردستان، فيما كشف مسؤول في وزارة النفط الاتحادية عن حجم ما يكرره يوميا من النفط الخام.

وقال أحمد المفتي خلال كلمته في ملتقى السليمانية الدولي السابع إن "العراق والاقليم بحاجة إلى (10 مليار قدم مكعب) يومياً لتجهيز محافظات العراق والاقليم بالطاقة الكهربائية لمدة (24) ساعة".

وأَضاف المفتي أن "العراق والاقليم ينتجان يومياً (2 مليار قدم مكعب) فقط من الغاز، وهذه النسبة لا تكفي لسد الحاجة، ولهذا لدينا عجز كبير في ملف انتاج الطاقة الكهربائية".

من جهته قال وكيل وزارة النفط الاتحادية لشؤون التوزيع ليث عبد الحسين الشاهر خلال كلمته في ملتقى السليمانية الدولي السابع إن "العراق يستطيع تكرير (800) ألف برميل يوميا من النفط الخام"، مؤكدا انه "هذا التكرار من النفط الخام يعد أمراً مهما للعراق".

وكانت انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى السليمانية السابع، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق فضلاً عن شخصيات عربية وعالمية، ومن المقرر ان يستمر الملتقى ليوم غد الخميس والذي تقيمه الجامعة الأمريكية منذ 10 اعوام.