مسؤول عراقي يوضح سبب القرار الحكومي بإيقاف الإقراض للمشاريع الجديدة

شفق نيوز/ عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا مع وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وقد جرى خلاله بحث إمكانية استمرار الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية الجديدة في العراق ، والتي تضمنت مختلف القطاعات: (الصحة والكهرباء والصرف الصحي و مصفاة البصرة ومراحل إنجازها).

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في بيان اليوم أن القرار الحكومي بإيقاف الإقراض للمشاريع الجديدة جاء بصورة يشمل فيها القروض غير الفاعلة والمتأخرة، والتي لم تكن محددة على قروض الجانب الياباني فقط.

وأضاف أن العمل جارِ ، لإيجاد الصيغة القانونية فيما يخص المرحلة السادسة لمشروع مصفاة البصرة، كون المشروع مدرجا ومستمرا، مبينا انّ المرحلة السادسة هي مرحلة تمويلية.