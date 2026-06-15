مسؤول عراقي يعلن إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن خلال 3 أشهر

شفق نيوز- الأنبار

أعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي، يوم الاثنين، أن مشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني دخل مراحله النهائية، متوقعاً إنجاز الخط الرابط بالرطبة والقائم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما سيسهم بإضافة طاقة جديدة إلى الشبكة الوطنية.

وقال الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن قضاء الرطبة يتغذى منذ نحو ثلاثة أعوام من خط الربط الكهربائي مع الأردن بقدرة 132 كيلوفولت وعلى مدار 24 ساعة يومياً، مبيناً أن المشروع سيشهد بعد استكماله إعادة تشغيل الخط بقدرة 400 كيلوفولت، بما يشمل مناطق الرطبة والقائم.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع، وفق المعلومات المتوافرة، ستوفر نحو 200 ميغاواط تضاف إلى الشبكة الوطنية، على أن يتم توزيعها من خلال المركز الوطني التابع لوزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن هذه القدرة تمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة الكهربائية في البلاد، لكنها لا تكفي لحل أزمة الكهرباء بشكل كامل، لافتاً إلى أن العراق ما زال بحاجة إلى طاقات إنتاجية أكبر لمواكبة التوسع السكاني والعمراني وزيادة الطلب على الطاقة.

وأكد الدليمي أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب استكمال مشاريع الربط الكهربائي الخليجي، إلى جانب زيادة إنتاج المحطات المحلية، ومن بينها مشروع محطة الأنبار الحرارية، لتأمين احتياجات البلاد المتنامية من الطاقة الكهربائية.