مسؤول عراقي: إنتاج النفط انخفض في أيلول إلى أقل من الحصة المقررة

شفق نيوز/ قال مسؤول عراقي، يوم السبت، إن إنتاج البلاد من النفط انخفض إلى 3.94 مليون برميل يوميا في أيلول/سبتمبر، وهو أقل من حصته ضمن تحالف أوبك+ البالغة نحو أربعة ملايين، في الوقت الذي تسعى فيه بغداد إلى تعزيز التزامها بهدف الإنتاج، بحسب رويترز.

ويتناقض رقم الإنتاج الذي قدمه المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، مع نتائج مسح أجرته رويترز في الثالث من أكتوبر، والذي وجد أن العراق ضخ 90 ألف برميل يوميا أكثر من الحصة في أيلول/سبتمبر.

وعندما سئل عن نتائج المسح، قال المسؤول إن الإنتاج جاء أقل من الحصة بسبب انخفاض الصادرات والاستهلاك المحلي وإنتاج إقليم كوردستان.

وكان مصدر ذكر لرويترز الشهر الماضي أن العراق يعتزم خفض إنتاجه النفطي إلى ما بين 3.85 و3.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر في إطار خطة للتعويض عن الإنتاج الذي يتجاوز حصته.

ومنذ توقف تصدير نفط إقليم كوردستان في 24/3/2023، قامت وزارة النفط الاتحادية بتعويض نفط الإقليم والبالغ 400 ألف برميل من المحافظات الجنوبية، للحفاظ على سقف تصدير النفط في منظمة أوبك.