مسؤول عراقي: قرابة 3 ملايين برميل صادرات النفط من الموانئ الجنوبية

شفق نيوز/ افاد المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة عباس يوم الأربعاء باستقرار معدل الصادرات النفطية من الموانئ الجنوبية لشهر شباط الجاري عند مليونين و(700) ألف برميل يوميا، نافياً ما تم تداوله من أرقام أخرى غير دقيقة بهذا الشأن في بعض وسائل الإعلام والصحف اليومية .

وأكد عباس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، التزام العراق وشركة نفط البصرة بمحددات الإنتاج التي التزم بها العراق ضمن اتفاق أوبك بلس ، مناشداً وسائل الاعلام توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشأن النفطي .

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة، بما يسمى "أوبك+"، على خفض الإنتاج العالمي للنفط، بما يصل إلى 10% من إنتاج النفط العالمي، منذ مايو (أيار) الماضي.

واتفقت الدول الأعضاء على تقليص الخفض بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير (كانون الثاني) الماضي.