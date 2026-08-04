مسؤول سوري: التعاون النفطي مع العراق يخفف أزمة الطاقة ويمهد لشراكة استراتيجية

شفق نيوز- دمشق

أكدت رئيس لجنة الغاز والطاقة في غرفة صناعة دمشق، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز التعاون النفطي بين العراق وسوريا يمكن أن يسهم في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها سوريا، ويمهد لشراكة استراتيجية تنعكس إيجاباً على الصناعة والاستثمار والنمو الاقتصادي.

وقال محمد مروان أورفلي، لوكالة شفق نيوز، إن قرب العراق جغرافياً يجعل كلفة نقل النفط والغاز إلى سوريا منخفضة، الأمر الذي يتيح توفير إمدادات الطاقة بأسعار أقل، ويخفف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن زيادة إمدادات النفط والغاز العراقي ستنعكس بصورة مباشرة على قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة، بما يسهم في خفض كلفة الإنتاج، ويمنح الحكومة مساحة لتقليل كلفة الطاقة على الصناعيين والمواطنين، الأمر الذي يدعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل التحدي الأكبر أمام الصناعة السورية، مشيراً إلى أن خفضها سيمكن المصانع من التوسع وزيادة الإنتاج، ويحفز الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار أورفلي إلى أن التعاون بين بغداد ودمشق يمكن أن يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية، وتطوير مشاريع مشتركة لنقل النفط والغاز، إلى جانب الربط الكهربائي وتزويد سوريا باحتياجاتها من النفط والغاز والكهرباء بأسعار تفضيلية.

وأكد أن الموقع الجغرافي للبلدين يوفر ميزة مهمة لتطوير هذه المشاريع، إذ يحد من تكاليف النقل ويعزز فرص التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا في قطاع الطاقة تشكل قاعدة مناسبة لتوسيع هذا التعاون.

ورأى أن التعاون في مجال الطاقة يجب ألا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يمكن أن يتطور إلى شراكة طويلة الأمد تحقق مصالح البلدين، وتدعم الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة في قطاع النفط والغاز.

وكان العراق وسوريا قد وقعا، في 17 تموز/يوليو الماضي، برعاية أميركية، مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل خط أنابيب "كركوك–بانياس"، بما يتيح استئناف نقل النفط العراقي إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي السورية، في خطوة تهدف إلى تنويع منافذ التصدير وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.