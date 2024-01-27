مسؤول نفطي عراقي: نطمح إلى أن نُصدِّر الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا القطاع

شفق نيوز/ أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج في وزارة النفط باسم محمد خضير، يوم السبت، أن الحكومة العراقية تطمح إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي في إنتاج مادة الغاز والوصول تصديره الى خارج البلاد.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال حضوره المؤتمر الأول للنفط والغاز في الوطن العربي وآفاقه المستقبليّة و المنعقد في فندق المنصور للفترة من 27-28 / كانون الثاني/ 2024.

والقى خضير الكلمة نيابيةً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط في المؤتمر المنعقد تحت شعار ( الثروة الهيدروكربونية ضمانة الانتقال السلس نحوّ طاقةٍ متجددة واقتصادٍ مستدام ).

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج إن: الملف النفطي العراقي يشهد اليوم حركةً سريعةً وفعالة في قطاعي النفط والغاز، وضمن الرؤية الحكوميّة الاستراتيجية الطموحة للدولة الهادفة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة الاحتياطيات النفطية، وتعويض المستنزف منها، وإنهاء ملف الغاز المحروق واستيراد الغاز، وبثقةٍ عالية نطمح إلى أن نصدر الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبلدنا".

ودعا المسؤول النفطي، الشركات العالمية المؤهلة للمشاركة في المنافسة على مشاريع ملحقي جولتي التراخيص الخامسة والسادسة ، مردفا بالقول: نحن كوزارة نفط سندعم كل من يرغّب مشاركتنا في صناعة نفطية عراقية رائدة وسط بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

وتابع خضير بالقول :إن حكومتنا و وزارتنا لن تدخرا أي دعم أو إسناد لتفعيل ملف المؤتمرات والورش النفطية ، خدمةً لبلدنا.

ويؤكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن حكومته عازمة على تصفير حرق الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط، ويقول إنه عازم على جعل العراق "فاعلاً" في سوق الغاز العالمي.

ويؤكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في مناسبات عدة أن الوزارة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعلى الرغم من قلة انتاج العراق من الغاز إلا أنه يأتي بالمرتبة الـ 12 بأكبر احتياطي للغاز عالميا وبواقع 130.5 ترليون قدم مكعب باليوم حسب بيانات شركة bp النفطية البريطانية لعام 2016، ويستهلك العراق معظم غازه على تغذية محطات الكهرباء فيما يستورد حاجته المتبقية من إيران.