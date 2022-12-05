مسؤول روسي: سيحدث ما لا يمكن توقعه لأسعار النفط

شفق نيوز/ قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه بعد وضع "سقف" للنفط الروسي، سيحدث ما لا يمكن تصوره لأسعاره، بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلك.

وعلق مدفيديف بمنشور على قناته في تطبيق "تلغرام"، قائلا: "إنه لأمر مدهش كيف تحب الإنسانية دائما أن تكرر القيام بنفس الخطأ، في محاولة لتنظيم الأسعار من أجل الظروف السياسية. هذه المحاولات تنتهي دائما باختفاء المنتج أو ارتفاع أسعاره. بعد كل شيء، لم يقم أحد بإلغاء قانون القيمة. وكذلك سيكون مع النفط. بالطبع لن يختفي، لكن ما لا يمكن تصوره سيحدث للأسعار".

وأضاف: "هناك شيء واحد واضح - لن يكون هناك فائدة للمستهلك، هذا أمر مؤكد. لذا دعهم يخزنون المشروبات الكحولية والبطانيات المحشوة والمراجل. لا يزال الشتاء قد بدأ للتو".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تُعدُّ رداً على قيام الغرب بفرض "سقف" على سعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو أننا لن نعترف بهذا القرار.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يتم الإعداد للقرارات، ولكن بالطبع، هناك شيء واحد واضح هنا، وهو أننا لن نعترف بأي سقوف.. إن إدخال الغرب لسقف أسعار النفط لن يؤثر على تمويل عملية عسكرية خاصة ، فالاقتصاد الروسي لديه القدرة على تلبية جميع احتياجاته".

وفي وقت سابق، أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف الدول المنتجة للنفط وشركاؤها "أوبك+"، بتمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية، وذلك بمواصلة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. وصرح مصدر في أحد الوفود لـ"سبوتنيك" بأن "التوصية هي الإبقاء على الاتفاق الحالي".

ودخلت العقوبات الغربية، اليوم الاثنين 5 ديسمبر/كانون الاول، حيز التنفيذ، والتي من خلالها يتوقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النقل البحري عند 60 دولارا للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في تعليقه على القرار والحظر المقبل، إن روسيا لن تقبل سقفا لأسعار النفط، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج. وأضاف أن مثل هذه القيود تدخل في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين سيعملون في ظروف السوق.