مسؤول حكومي يكذب وثيقة رسمية .. "لا يوجد تغيير على أسعار زيت الوقود"

شفق نيوز/ نفى مسؤول رفيع في وزارة النفط العراقية، يوم السبت، ما أوردته وثيقة رسمية أظهرت رفع أسعار زيت الوقود المجهز إلى معامل تصنيع المواد الإنشائية في البلاد.

وقال وكيل اول مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "تنفي شركة توزيع المنتجات النفطية اي رفع لاسعار النفط الاسود المجهز الى معامل الطابوق والجص"، مبيناً أن "الاسعار المعتمدة حالياً هي ذاتها الاسعار القديمة ولا يوجد تغيير فيها".

وأكد عبود أن "السعر المعتمد من النفط الاسود 100الف دينار للطن الواحد، بما يعادل 100 دينار للتر"، مشيراً إلى أنها "ابلغت اصحاب معامل الطابوق والجص بالمباشرة بالقطع والتجهيز بالاسعار المعتمدة اعلاه".

وفي وقت سابق أظهر كتاب رسمي مذيل بتوقيع المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية علي وارد حمود بتعديل سعر منتج زيت الوقود لمعامل المواد الانشائية بناءً على توجيه وزير النفط.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فأن سعر بيع المنتج لمعامل (الطابوق، الجص، الثرمستون، البورك، بدائل الحصى) يكون 150 الف دينار عراقي للمتر المكعب، بدلا من 100 الفا.

وسيكون سعر بيع منتج زيت الوقود لجميع معامل السمنت 250 الف دينار للمتر المكعب بدلا من 150 الفا.