مسؤول حكومي يرجح ارتفاع سعر صرف الدولار نتيجة انخفاض مبيعات المركزي 

شفق نيوز/ رجح مسؤول حكومي عراقي، يوم الاثنين، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار نتيجة انخفاض المبيعات النقدية في مزاد البنك المركزي.

وقال المسؤول، لوكالة شفق نيوز، إن "تراجع المبيعات النقدية في مزاد البنك تسبب بارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية"، مبينا أن "المبيعات النقدية اليوم الاثنين تراجعت بنسبة 90 بالمئة عما كانت عليه يوم الخميس الماضي".

وأضاف أن "ضعف الطلب على الدولار في الاسواق وراء تراجع المبيعات الدولار النقدية"، مؤكداً أن "ارتفاع سعر الدولار لن يكون كبيراً في حال استمرار البنك في بيع الدولار في مزاد الذي يجريه يوميا".

ولفت المسؤول الحكومي، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، الى ان "تراجع نشاط الأسواق المحلية يعتبر احد العوامل الاساسية في تراجع اسعار الدولار خلال الايام الماضية".

وارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لتصل الأسعار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد صباح اليوم الاثنين الى 148.250 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.

وانخفضت المبيعات النقدية في مزاد البنك المركزي اليوم الاثنين لتصل الى 4.500 ملايين دولار مقارنة بيوم الخميس التي بلغت أكثر من 42 مليون دولار.