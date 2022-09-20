مسؤول حكومي يخاطب العراقيين: سنزف لكم البشائر عن قريب بما يخص طريق الحرير

شفق نيوز/ أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، يوم الثلاثاء، أن نسب إنجاز في مشروع القناة الجافة ما يُعرف بـ"طريق الحرير" بلغت مرحلة متقدمة جدا مقارنة بالسقف الزمني المحدد للمشروع.

وقال الفرطوسي في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم من محافظة البصرة، وتابعته وكالة شفق نيوز "بالنسبة لمشاريع ميناء الفاو العمل فيها مستمر وبتقدم ملحوظ، ولغاية الآن فإن أعمالنا الحقيقية على أرض الواقع متقدمة على التخطيطية".

وأضاف ان "التخصيصات المالية جيدة وتغطي أعمالنا في المشروع للسنة المقبلة فهناك دعم من وزارات التخطيط، والمالية، والنقل وبمتابعة حكومية للمشروع".

كما أشار الفرطوسي إلى أنه "عن قريب سنزف لكم بشائر انتهاء التصاميم الأولية للقناة الجافة العراقية أو ما يُعرف بخط حرير العراق الذي يربط ميناء الفاو بالموانئ التركية"، موضحا "نحن بصدد المناقشة مع الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، وكل الأعمال مرتبطة بعضها ببعض، ونسير بخطى ثابتة وباستراتيجية واضحة المعالم سواء بتنفيذ المشاريع في ميناء الفاو او القناة الجافة او طريق حرير العراق".

وتابع مدير الشركة العامة لموانئ العراق بالقول إن "نسب الانجاز عالية جدا وتفوق الـ25% بالرغم من مضي 9 أشهر على البدء بالمشروع من السنوات الأربع المخصصة لإنجازه".

و"القناة الجافة" هي خط للسكك الحديد يبدأ من ميناء الفاو الكبير ويصل إلى الموانئ التركية ودول آسيا الوسطى غير المطلة على البحار، وبدأ العمل بمشروع الفاو الكبير والقناة الجافة منذ العام 2010 إلا أنه لم ينجز لغاية الآن بسبب التوقف لعدة مرات، لأسباب سياسية.

وفي حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي دخل مشروع ميناء الفاو والقناة الجافة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية حيث كانت شركات صينية ستتولى إنجاز المشروع إلا أن أحداث تشرين واستقالة عبد المهدي أدت إلى تأجيل العمل ببنود الاتفاقية.