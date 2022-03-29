مسؤول حكومي يحدد سبب استقرار سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ أرجع مصدر مسؤول في الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، سبب استقرار اسعار صرف الدولار الامريكي في الاسواق المحلية إلى "الركود الاقتصادي"، مبيناً أن مبيعات البنك النقدية أقل مما يحتاجه السوق في الحالات الطبيعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تأخر الموازنة للعام الحالي 2022 وراء الركود الاقتصادي الذي تشهده السوق التجارية الرئيسية في بغداد، ما ادى الى استقرار صرف الدولار في الاسواق المحلية"، مستدركاً أن "اقبال المواطنين على الشراء في شهر رمضان كان حافزاً في المحافظة على الاستقرار بدلاً من انخفاضه اكثر نتيجة هذا الركود".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مبيعات البنك النقدية خلال المزاد الذي يجريه يومياً اقل مما يحتاجه السوق في الحالات الطبيعية"، لافتاً إلى أن "قلة السفر خلال هذه الايام من السنة والاوضاع السياسية غير المستقرة لها تأثير كبير على الطلب والعرض بالنسبة للدولار".

يذكر أن اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية شهدت خلال الاسبوعين الماضيين استقراراً مع ارتفاع أو إنخفاض طفيف.

وسجلت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة هذا اليوم 147200 ديناراً لكل 100 دولار.