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مسؤول حكومي يتوقع ارتفاع التضخم في العراق ويقترح حلولاً لـ"كبحه"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-09T09:13:31+0000
مسؤول حكومي يتوقع ارتفاع التضخم في العراق ويقترح حلولاً لـ"كبحه"

شفق نيوز/ توقع مسؤول حكومي، يوم الاحد، ارتفاع التضخم في العراق مرتبتين عشريتين خلال العام الحالي 2022.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، في حديث لوكالة شفق نيوز، "من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي في العراق الى مرتبتين عشريتين خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار السلع والمواد بشكل مضطرد في الاسواق المحلية، الا اذا تدخلت الحكومة لمنع ذلك".

واضاف ان "معظم المواد التي تباع في الأسواق مستوردة وبالتالي فهي تتأثر بالأسعار العالمية التي تشهد ارتفاعا متواصلا خلال العامين الماضيين وخصوصا المواد الغذائية"، مبينا ان "ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وانخفاض قيمة الدينار العراقي بالأساس هي الأخرى أثرت على رفع التضخم".

وأشار المسؤول إلى أن "إعادة إحياء المعامل والمصانع الحكومية المتوقفة ودعم المنتج المحلي من شأنه إيقاف ارتفاع التضخم في العراق"، مستدركا أن "البنك المركزي العراقي لديه القدرة على وقف ارتفاع التضخم كون سياسته النقدية قادرة على استيعاب التضخم".

وكان الجهاز المركزي للإحصاء قد أعلن في 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن ارتفاع التضخم السنوي في العراق لشهر تشرين الثاني الى 8.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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