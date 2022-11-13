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مسؤول حكومي: عودة ارتفاع أسعار الدولار بسبب انتهاء "شائعات" المضاربين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-13T08:22:23+0000
مسؤول حكومي: عودة ارتفاع أسعار الدولار بسبب انتهاء "شائعات" المضاربين

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي، يوم الاحد، ان ارتفاع اسعار الدولار مرة اخرى يعود إلى انتهاء الشائعات وتأكيدات البنك المركزي.

وقال المسؤول في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "انتهاء الشائعات التي روجها بعض المضاربين وتجار الدولار بشأن سعي الحكومة لخفض أسعار الدولار، فضلا عن تأكيدات البنك المركزي تثبيت سعر الصرف من أجل ديمومة استقرار السوق العراقي ادى الى ارتفاع سعر الدولار تدريجيا خلال الأيام الماضية".

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ أن "أي تعديل لسعر صرف الدولار ضمن سياسة الموازنة التي يتم اعدادها لعام 2023 لم يتم التطرق إليها لغاية الآن"، لافتا إلى أن "أي تغيير بسعر الصرف يحتاج إلى دراسة وضغط في النفقات التشغيلية وتنويع للاقتصاد وهو ما لا يمكن الشروع بهذا الأمر في الوقت الحاضر".

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