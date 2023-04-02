مسؤول حكومي عراقي يتوقع انخفاض الدولار الواحد الى 1400 دينار نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ توقع مسؤول حكومي عراقي، يوم الاحد، ان ينخفض سعر الدولار الواحد إزاء العملة المحلية الى قرابة 1400 دينار نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المسؤول في حديث لوكالة شفق نيوز، ان " الدولار يشهد يوميا انخفاضا بمقدار دولار الى دولارين".

واضاف ان "السعر سيشهد بعدها استقرارا وانخفاضا بطيئا لحين وصوله بالقرب من السعر الرسمي وبارتفاع ما يقارب ثلاث او اربع نمر عن السعر الرسمي البالغ 1300 دينار مقابل الدولار الواحد"، مستدركا القول إن هناك "خطة بأن يكون سعر الموازي قرب السعر الرسمي وعدم الهبوط المباشر لكي لا يؤثر على التجار والسوق".

يذكر ان اسعار الدولار تشهد تراجعا يوميا أمام الدينار العراقي في السوق الموازي، لتصل اليوم 149900 الف دينار مقابل 100 الدولار، في وقت تم تثبيت الدولار في الموازنة بـ1300 دينار مقابل الدولار الواحد.

وتوقع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الثلاثاء 21 من شهر آذار/الجاري، انخفاضاً بسعر صرف الدولار الموازي (سعر السوق والصيرفات المحلية) خلال الفترة المقبلة.

وقال العلاق في حينها بتصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي أطلق حزماً متعددة من الاجراءات، وان الحزم التي انطلقت يتم التعامل معها بشكل جدي للسيطرة على سعر صرف الدولار الموازي".

وأشار العلاق الى ان "اجراءات البنك المركزي مستمرة للسيطرة على سعر الصرف، ونتوقع انخفاضاً في سعر الصرف الموازي".

ويقصد بالسعر الموازي سعر صرف الدولار في السوق والصيرفات وليس السعر الرسمي المحدد بـ1132 ديناراً للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.

وأصدر البنك المركزي العراقي ثلاث حزم إصلاحية قال إنها تأتي بهدف معالجة صعود اسعار صرف الدولار.