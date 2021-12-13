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مسؤول حكومي عراقي: رواتب الموظفين لن تتأثر بالجرد السنوي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-13T09:05:02+0000
مسؤول حكومي عراقي: رواتب الموظفين لن تتأثر بالجرد السنوي

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي عراقي، اليوم الاثنين، عن توقف منح الائتمانات والتسهيلات المصرفية منتصف شهر كانون الاول الجاري، مشيراً في ذات الوقت إلى أن رواتب الموظفين لا تتاثر بالجرد السنوي.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "الائتمانات والتسهيلات المصرفية ستتوقف اعتبارا من يوم 15 كانون الاول الحالي لأغراض الجرد السنوي"،  مبيناً أن "الجرد يستمر لغاية 15 كانون الثاني المقبل".

وأوضح أن "الائتمانات الحاصلة على موافقة الصرف سيتم صرفها، في حين أن المعاملات قيد الانجاز ستتوقف لحين افتتاح الدوائر مرة اخرى".

وأضاف المسؤول أن "فروع المصارف تقوم خلال فترة من 15 كانون الاول، ولغاية 31 من نفس الشهر بتحصيل ديونها من خلال مفاتحة الدوائر الدولة بتسديد اقساط الفوائد واقساط الديون التي لديهم وعدم ابقاء اي صكوك لديهم من العام الجاري، وعدم تأجيلها للسنة المقبلة"، لافتاً إلى أن "في هذه الفترة تتوقف ايضاً التنقلات والاجازات".

وأشار إلى أن "حسابات التوفير تتوقف من 25 كانون الثاني ولغاية انتهاء العطلة الخاصة بمناسبة راس السنة الميلادية ، فيما تستمر الحسابات الجارية بدون توقف".

ولفت المسؤول الى أن "رواتب الموظفين لن تتاثر بالجرد السنوي، ولا يتم تقديم رواتب الموظفين عدة ايام خلال هذا الشهر "، مؤكداً أن "الرواتب تمويلها موجود ويتم تنزيلها في الحسابات الجارية التي لا تتوقف مع الجرد السنوي".

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