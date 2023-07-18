مسؤول حكومي عراقي: ارتفاع الدولار وقتي .. صيرفي: سببه المنصة الإلكترونية

شفق نيوز/ وصف مسؤول في الحكومة العراقية، يوم الثلاثاء، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي "وقتي، مؤكدا ان سياسة البنك النقدية ستصحح الوضع، فيما اعتبر صاحب مكتب للصرافة أن المنصة الالكترونية وراء الارتفاع .

وقال المسؤول في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ارتفاع الدولار في السوق الموازي يتحكم فيه عامل العرض والطلب، وهي بالتالي تتأثر بشائعات المضاربين لجني الأرباح"، مشيرا الى أن "سوق الصرف هي من أشد الأسواق تأثراً بتلك الشائعات".

واضاف ان "الناس ايضا يقبلون على شراء الدولار لانهم يتحوطون من ارتفاعات مستقبلية في سعر صرف الدولار من جهة اخرى"، مؤكدا ان "تصحيح سعر الصرف سيبقى من أعمال السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، وهو القادر الوحيد على ذلك".

بدوره اشار مكتب صيرفة الواحة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ارتفاع اسعار صرف الدولار يعود الى القيود التي وضعها البنك المركزي وهي المنصة الالكترونية في بيع الدولار"، مبينا ان "ازالة المنصة من شأنها ان يتراجع الدولار(عشر نمر) ويقترب من السعر الرسمي له".

وقرر البنك المركزي بيع الدولار للمصارف والتجار عبر تغطية استيراداتهم عبر المنصة الالكترونية ، فضلاً عن تمويل الاحتياجات الشخصية للمواطنين كافة، كالسفر والعلاج والدراسة، عبر المنصة الالكترونية للنقد .

وارتفع سعر الدولار امام الدينار العراقي تدريجيا ليصل اليوم في بوصة الكفاح 148250 دينارا مقابل 100 دولار وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان 148650 دينارا مقابل 100 دولار.