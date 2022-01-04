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مسؤول حكومي: المالية لم تمول رواتب المتقاعدين لغاية الان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-04T08:50:59+0000
مسؤول حكومي: المالية لم تمول رواتب المتقاعدين لغاية الان

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء، بأن وزارة المالية لم تمول لغاية الان رواتب المتقاعدين.

وقال المسؤول في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة المالية لم تطلق لغاية الان التمويل الخاص برواتب المتقاعدين الى الجهة المعنية وهي دائرة التقاعد العامة لغرض تمويلها الى المصارف الحكومية والاهلية التي تقوم بصرف رواتب المتقاعدين".

واضاف ان "التأخر في تمويل دائرة التقاعد قد يعود نتيجة إغلاق المصارف بسبب الجرد المصرفي السنوي"، متوقعا ان "يباشر خلال الساعات المقبلة بعملية التمويل بعد اعلان المصارف الحكومية من المباشرة باستئناف أعمالهم بعد الانتهاء من التطبيق الجرد السنوي".

 يذكر أن وزارة المالية اعلنت يوم امس الاثنين من المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر كانون الثاني الحالي على أن يتم صرفها يوم غد الأربعاء.

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