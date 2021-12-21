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مسؤول حكومي: اسعار الدولار لا تتأثر بتوزيع الرواتب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-21T09:36:38+0000
مسؤول حكومي: اسعار الدولار لا تتأثر بتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ أكد مسؤول حكومي اليوم الثلاثاء، أن توزيع رواتب الموظفين لا تؤثر على اسعار الدولار في الأسواق المحلية.

وقال المسؤول في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "توزيع رواتب الموظفين خلال هذه الفترة لا تؤثر على اسعار الدولار في الأسواق المحلية نظرا لمحدودية الطلب عليه"، مبينا ان "رواتب الموظفين باتت لا تكفي لسد حاجته الاساسية للمعيشة ".

واضاف ان "الطلب على الدولار أصبح قليلا خلال هذه الفترة ويقتصر على التعاملات اليومية البسيطة سواء كانت للمواطنين او للتجار في الاسواق المحلية التي تشهد هذه الايام فتورا في نشاطها" ، مؤكدا أن "الارتفاع والانخفاض في اسعار الدولار هو في نطاق محدود". 

واشار الى ان "عرض الدولار بات هذه الأيام أكبر من الطلب في الأسواق المحلية نظرا لاستمرار مبيعات البنك المركزي النقدية، فيما تتم تلبية التجارة الخارجية والتي تكون بالدولار عبر المزاد الذي يجريه البنك يوميا".

يذكر ان اسعار الدولار شهدت انخفاضا خلال اليومين الماضيين ليسجل الدولار اليوم في بورصة الكفاح 147750 ألف دينار مقابل 100 دولار، في وقت أعلنت وزارة المالية يوم السبت الماضي عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين.

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