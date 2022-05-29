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مسؤول حكومي: ارتفاع سعر الدولار بالسوق العراقية سببه "المضاربون"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-29T08:01:13+0000
مسؤول حكومي: ارتفاع سعر الدولار بالسوق العراقية سببه "المضاربون"

شفق نيوز/ عزا مسؤول حكومي، اليوم الأحد، الانخفاض والارتفاع الذي تشهده السوق المحلية إلى المضاربين بالعملة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ما نشهده اليوم من ارتفاع أو انخفاض بسيط في سعر الدولار امام الدينار العراقي هو يعود الى وجود مضاربين بالعملة"، مبينا ان "هذه الانخفاض والارتفاع يكون في نطاق محدود نتيجة سيطرة البنك المركزي على سعر الدولار في العراق". 

واضاف ان "الارتفاع الذي نشاهده حاليا في سعر الدولار في الاسواق العراقي يعود الى اقبال المواطنين لشراء الدولار وخاصة مع انهيار العملات المحلية لدول الجوار"، لافتا إلى أن "تأخر نزول الأرصدة  في دبي التي اشترتها البنوك عبر المزاد على شكل حوالات خلال الأسبوع الماضي كان لها أثرا أيضا في ارتفاع سعر الدولار".

واكد ان "الارتفاع الذي يحدث حاليا لا يعد كبيرا في ظل سيطرة وتحكم البنك المركزي في سعر الدولار من خلال المزاد الذي يجريه يوميا، حيث انه بإمكان البنك المركزي الذي يبيع حاليا بحدود 200 مليون دولار يوميا ان يرفع هذه القيمة ليضغط على السوق ويخفض السعر". 

وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في سعر الدولار امام الدينار العراقي، وسجل الدولار الواحد اليوم الاحد 148200 دينار عراقي.

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