مسؤول: تركيا أبلغت العراق بجاهزية خط سكك الحديد لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، أن الجانب التركي أبلغها بأن خط سكك الحديد جاهز لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور.

وشاركت وزارة النقل في اجتماعات اللجنة العراقية التركية المشتركة المقامة في بغداد للفترة من 21 - 22 تشرين الثاني ، واتفق الجانبان على دخول الشاحنات للأراضي العراقي وبالعكس وحسب الضوابط واللوائح بين البلدين ،وكذلك الاتفاق على تفعيل النقل بالترانزيت فيما يخص النقل البري بعد استكمال الجوانب الفنية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ونقل البيان عن مدير الشركة العامة لسكك الحديد يونس خالد جواد قوله إن : اللجنة اتفقت على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال طرق الفحص والتحميل والتفريغ في الموانئ اضافة الى آليات الخزن في الموانئ، مشيراً الى ان الجانب العراقي ابدى تعاونه في مجال نقل البضائع الخطرة والمواد سريعة التلف ،والتدريب والتعاون في قطاع النقل الجوي المدني.

واضاف : ابلغنا الجانب التركي ان خط سكك الحديد تم تطويره ليكون جاهز لربطه بطريق التنمية عبر فيشخابور، كما اتفق الجانبان على عقد هيئة جمعية النقل بالطرق البرية اجتماعا في النصف الثاني من العام المقبل في تركيا لمناقشة موضوع الطرق والنقل البري بين البلدين .

وفي منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي عقد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اجتماعا موسعا في بغداد، مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال اوغلو والوفد المرافق له، للتباحث حول مشروع طريق التنمية.

وفي حينها اكد وزير النقل التركي دعم وإسناد حكومة بلاده للعراق، واستعدادها التام لتقديم أية مساعدات تعزز أواصر العلاقة والتعاون بين البلدين.

وقال اغلو إن "طريق التنمية سيكون هو صاحب الميدالية الذهبية بين تلك الممرات"، لافتا الى أن "الحكومة التركية عملت على تشكيل مجلس تنسيقي مع عدد من الدول الأوروبية بشأن طريق التنمية، وبالتالي نأمل أن يكون هناك مجلس تنسيقي آخر يضم العراق ودول المنطقة".

يُشار إلى أن قيمة مشروع طريق التنمية تُقدر بـ17 مليار دولار لربط ميناء مهم "ميناء الفاو الكبير" للسلع على ساحل العراقي الجنوبي بالحدود مع تركيا عبر مد شبكة سكك حديدية وطرق.

ويهدف طريق التنمية إلى ربط ميناء الفاو في جنوب العراق الغني بالنفط بتركيا، ليحوّل البلاد إلى مركز عبور باختصار وقت السفر بين آسيا وأوروبا في محاولة لمنافسة قناة السويس.

ولدى الحكومة العراقية تصور بأن تنقل قطارات عالية السرعة البضائع والمسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى مد خطوط إلى مراكز الصناعة المحلية والطاقة والتي يمكن أن تشمل أنابيب النفط والغاز.

ووفقا للخطط، سيتم ربط طرق النقل الرئيسية بميناء الفاو الرئيسي على شواطئ الخليج عبر تحديث وبناء أكثر من 1.2 ألف كيلومتر من السكك الحديدية وطرق سريعة تربط العراق بالدول المجاورة.

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