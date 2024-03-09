مسح يؤشر "عدم التزام" العراق بخفض الإنتاج

شفق نيوز/ أظهر مسح "بلاتس" أجرته "إس آند بي غلوبال كومودتي إنسايتس" وهي شركة تداول عالمية، استقرار إنتاج دول تحالف أوبك+ من النفط في شباط/ فبراير، فضلاً عن استمرار تباين مدى التزام الأعضاء بتعهدات خفض الإنتاج، إذ واصل العراق وكازاخستان ضخ كميات أعلى بكثير من حصتهما.

وأنتج التحالف المكون من 22 دولة، 41.21 مليون برميل يومياً في فبراير، موزعاً بواقع 26.58 مليون برميل يومياً من أعضاء "أوبك" الـ12 و14.63 مليون برميل يومياً من شركائها العشرة بقيادة روسيا.

وكشف التقرير أن دول "أوبك+" التي نفذت التخفيضات أنتجت 175 ألف برميل يومياً فوق حصصها المجمعة خلال فبراير، بمعدل امتثال قدره 97.8%. فيما أنتج العراق 4.27 مليون برميل يومياً في فبراير، مقابل حصته البالغة 4 ملايين برميل يومياً. كما أنتجت كازاخستان 1.56 مليون برميل يومياً في فبراير مقابل حصتها البالغة 1.468 مليون برميل يومياً.