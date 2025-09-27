مستوى قياسي جديد لأسعار الذهب مع انخفاض الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (27 أيلول 2025) لتسجل مستوى قياسيا جديدا بالتزامن مع انخفاض الدولار مقابل الدينار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 754 الف دينار، وسعر الشراء 750 الفاً، فيما سجل يوم الخميس الماضي 746 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 724 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 720 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 755 الف و 765 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 725 الفا و 735 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 802 ألف دينار، وعيار 21 بيع 765 ألف دينار، وعيار 18 بيع 655 ألف دينار.

هذا وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في وقت سابق من صباح، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ببداية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم الخميس الماضي 141950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.