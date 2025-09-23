مستوى قياسي جديد للذهب مع تراجع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الثلاثاء ( 23 أيلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 741 الف دينار، وسعر الشراء 737 الف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلها امس الاثنين.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 711 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 707 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 740 الفاً و 750 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 710 آلاف و 720 الفا دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا طفيفا حيث بلغ عيار 22 بيع 788 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 753 ألف دينار، وعيار 18 بيع 645 ألف دينار.

يأتي هذا في وقت يواصل فيه الدولار الأمريكي خسائره المستمرة التي يشهدها منذ عدة أيام أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وافتتحت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس الاثنين 141550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.