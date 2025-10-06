مستوى قياسي جديد للبتكوين وسط صعود جماعي لأسهم العملات المشفرة

شفق نيوز- متابعة

شهدت أسهم العملات المشفرة ارتفاعاً في التعاملات، يوم الاثنين، مع اقتراب بتكوين من أعلى مستوياتها التاريخية.

واقترب سعر البتكوين من أعلى مستوياته الجديدة، بعد أن سجلت العملة المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الأحد عند 125.625.57 دولاراً أميركياً.

وصعدت رائدة العملات المشفرة 2.4%، خلال تعاملات الاثنين، لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 125671.25 دولار.

وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة مع هذا الارتفاع، حيث قفزت أسهم شركتي سايفر ماينينغ Cipher Mining بنسبة 4.5%، وكوين بيس، وإستراتيجي Strategy، بأكثر من 1% لكل منهما، بينما ارتفعت أسهم شركة سيركل، المُصدرة للعملات المستقرة، بنحو 2.5%.

كما بلغ سعر إيثريوم أعلى مستوى له أمس الأحد عند 4,618.72، وهو أعلى مستوى له منذ 19 أيلول/ سبتمبر الماضي. كما بلغ سعر سولانا أعلى مستوى له أمس الأحد أيضاً.

وتأتي تلك الارتفاعات بدعمٍ من توقعات مسار خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وحالة عدم اليقين الاقتصادية، وفي ظل الإغلاق الحكومي.