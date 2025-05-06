مستوى قياسي.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع لـ 140.5 مليار دولار

شفق نيوز/ شهد عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعاً في آذار/ مارس 2025 إلى مستوى قياسي قدره 140.5 مليار دولار.

وتضاعف العجز الذي يقيس الفجوة بين قيمة صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات وواردتها منها، تقريباً مقارنة بشهر آذار/ مارس من العام الماضي حيث كان يبلغ 68.6 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الاتحادية الصادرة يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات نحو 278.5 مليار دولار في آذار/ مارس الماضي بزيادة قدرها 500 مليون دولار عن الشهر السابق، في حين ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 419 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.8 مليار دولار عن الشهر السابق.

وتتدفق الواردات إلى الولايات المتحدة في حين تشتد حدة الحروب التجارية في الخارج.

وهدد ترامب بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الباهظة في الأشهر الأخيرة، وسادت حالة من الترقب وعدم اليقين معظم آذار/ مارس الماضي، قبل ما أسماه الرئيس "يوم التحرير" في الثاني من نيسان/ أبريل الماضي عندما أعلن عن رسوم جمركية جديدة على جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريباً.

وتم بعد ذلك تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على العديد من الدول، باستثناء الصين، في حين يفرض رسوما بنسبة 10% على جميع الواردات من كل الدول.

ويصر البيت الأبيض على أن الرسوم الجمركية الجديدة ستساعد في سد العجز التجاري طويل الأمد المستمر منذ عام 1975، وتنشيط التصنيع في أمريكا، وزيادة الإيرادات الحكومية، لكن الاقتصاديين يحذرون من عواقب وخيمة على الشركات والأسر والاقتصادات في جميع أنحاء العالم في ظل الرسوم التي اقترحها ترامب.

وتؤدي هذه الرسوم الجمركية الجديدة بالفعل إلى زيادة تكاليف التشغيل للشركات التي تعتمد على سلسلة توريد عالمية، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يومياً.