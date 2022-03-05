المستهلكون يحولون أنظارهم الى العراق لتعويض "غياب" النفط الروسي

شفق نيوز/ تلقت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة "سومو" طلبات لإمدادات خام إضافية، خلال الأيام الأخيرة، مع بحث المشترين عن بدائل للكميات الروسية.

وذكرت وكالة آرغوس ميديا نقلا عن مسؤول عراقي رفيع قوله إن "بعض الطلب الإضافي جاء من مشترين في أوروبا والصين والهند".

وأضاف أن "قدرة العراق لتصدير النفط الخام المحدودة ستجعل من الصعب تلبية الطلبات".

وحولت أنظار المشترين في أسواق الطاقة العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط، خاصة إلى النفط العراقي، مع تجنُّب الخامات الروسية، في أعقاب فرض العقوبات الغربية على موسكو لغزوها أوكرانيا.

وكانت شركة سومو قد اعلنت يوم امس الجمعة عن تحقيق العراق اعلى معدل تصدير خلال شهر شباط الماضي منذ سنتين بمعدل 3.314 مليون برميل يوميا بزيادة مقدار 112 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي وباعلى إيراد مالية منذ ٢٠١٤ بمبلغ قدره 8.54 مليار دولار من خلال قيام شركة تسويق النفط (سومو) بتصدير كافة الكمية المتوفرة لتصدير من نفط خام البصرة وكركوك.