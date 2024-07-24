مستشار حكومي يشير إلى ضعف نسبة الائتمان النقدي في المصارف الأهلية العراقية

شفق نيوز/ أوضح المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، أن نسبة الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع في المصارف الأهلية قد تقترب من النسبة المعيارية البالغة 75٪، والتي ينبغي أن تصل إليها المصارف أو تقترب منها على الأقل.

وأضاف صالح، لوكالة شفق نيوز، أن الودائع تعد أساسيات العمل المصرفي التقليدي.

وأوضح أن الحصة السوقية لـ63 مصرفًا أهليًا لا تتجاوز 15٪ من العمليات الائتمانية والإيداعية، بينما يستحوذ الجهاز المصرفي الحكومي على 85٪ من النشاط المصرفي.

في ذات السياق، أعلن مصرف التنمية الدولي عن فتح حسابات ودائع استثمارية بهدف خدمة العائلات العراقية.

وأوضح المصرف، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذه الحسابات تقدم عوائد تصل إلى 10٪ سنويًا، مع دفع شهري وجوائز نقدية ضمن سحوبات شهرية، كما يحصل أصحاب الودائع على تأمين مجاني للحياة، وتسهيلات للحصول على قرض بضمان الوديعة، وبطاقة ائتمان مجانية.

وأكد المصرف أن الأموال ستوظف في خدمة الاقتصاد الوطني، مع ضمان من الشركة العراقية لضمان الودائع المصرح بها من البنك المركزي العراقي، مشيرًا إلى أن الودائع تعد من أهم مصادر الأموال على مستوى الاقتصاد الوطني والمودعين.

وتظهر الإحصائيات الاقتصادية أن عدد المصارف الحكومية في العراق يبلغ 7 مصارف، بينما يصل عدد المصارف الأهلية إلى 74 مصرفًا، مما يعني أن المصارف الأهلية تشكل 91٪ من إجمالي عدد المصارف في العراق.