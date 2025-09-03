مستشار حكومي: الموازنة الثلاثية تمهد لنمو اقتصادي يقارب 5% سنوياً

شفق نيوز- بغداد

وصف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، يوم الأربعاء، إقرار الموازنة الثلاثية بأنه مثّل "نقلة نوعية" في إدارة المالية العامة، إذ أتاح رؤية متوسطة الأجل للإنفاق الحكومي وكسر الحلقة التقليدية للموازنات السنوية العشوائية.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التوجه ولد بيئة أكثر استقراراً للاستثمار الحكومي والخاص، وعزز إمكانية تنفيذ المشاريع الإستراتيجية بشكل متواصل دون توقف أو إعادة تخطيط سنوي".

وأشار إلى أن "الإصلاحات التدريجية المتوافقة مع البرنامج الحكومي تمثل خطوات لافتة نحو تنويع الاقتصاد والابتعاد عن الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية".

وأضاف أن "السياسات الضريبية الجديدة، والتحول الرقمي في الجباية، وإعادة النظر في دعم بعض القطاعات، شكلت نواة لإصلاح اقتصادي حقيقي".

وشدد على أن "الموازنة الثلاثية تمثل فرصة مهمة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي، لكنها ليست ضمانة بحد ذاتها، بل تتطلب تنفيذًا فعالًا ورقابة صارمة وتنسيقاً حقيقياً بين المركز والمحافظات لضمان وصول ثمار هذه السياسة إلى المواطن فعلياً ضمن التنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية 2024-2028".

وأكد صالح أن "تنفيذ بنود الموازنة الثلاثية وفق الجداول الزمنية المقررة سيؤدي إلى تحسن معدل النمو الحقيقي ليقترب من 5% سنوياً، كما ستتزايد فرص العمل خاصة في المحافظات التي ستشهد مشاريع تنموية كبرى، لكن ذلك مرهون بسرعة الإنفاق وكفاءته، فضلاً عن مكافحة الفساد الإداري والمالي".

وختم صالح بالقول: "الموازنة الثلاثية ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي أداة فعلية لإحداث تغيير ملموس في حياة المواطن العراقي، ونأمل أن تترجم هذه السياسات إلى تنمية حقيقية ومستدامة في كل أنحاء البلاد".