مستشار حكومي:  العراق وفر 7 مليارات دولار بوقف استيراد المشتقات النفطية

شفق نيوز- بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن الأهمية المالية والاقتصادية لقرار إيقاف استيراد المشتقات النفطية.

وقررت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، إيقاف استيراد وقود "البنزين، وزيت الغاز (الكاز)، والنفط الأبيض" وذلك لوصول الإنتاج المحلي منها إلى كميات تزيد على معدلات الاستهلاك المحلي.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "ثمة أثرين مهمين لقرار إيقاف استيراد المشتقات النفطية، الأول، نجاح سياسة إحلال الاستيرادات من المنتجات النفطية مما يوفر ما يزيد على 7 مليارات دولار تضاف الى كفة الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي".

وأضاف أن "الثاني، اشارة مهمة في نجاح سياسة تنويع إنتاج النفط الخام مما يعظم القيمة المضافة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة تقرب من 3% وتؤشر تصاعد مستقبلي قريب مع زيادة عدد مشاريع تكرير النفط الخام المعتمدة حاليا في جنوب العراق وغيره، وتعني نجاحا للبرنامج الحكومي الراهن في نطاق السياسة النفطية".

وأعلن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، يوم 25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن حكومته وضعت خطة توفر قرابة 10 مليارات دولار لخزينة الدولة من خلال إيقاف استيراد البنزين والمشتقات النفطية بعد تحقيق الاكتفاء في إنتاجها داخل العراق.