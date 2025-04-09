مستشار حكومي: الدولار يتجاوز 40% من احتياطيات العراق للعملة الصعبة

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 40% من احتياطيات البلاد من العملة الصعبة هي بالدولار الأمريكي.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "الدولار الأمريكي يحظى بأكثر من 40% من المحفظة الاستثمارية لتلك الاحتياطيات الأجنبية لدى العراق"، مبيناً أن "ذلك يعود إلى أن الإيرادات النفطية تُستلم بالدولار".

وأضاف أن "الاحتياطي الأجنبي للعراق، الذي لامس 110 مليارات دولار أو أقل، يلعب دوراً مهماً في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية"، مشيراً إلى أن هذه الاحتياطيات تتنوع بين العملات الأجنبية المختلفة والذهب في وقت واحد في المحفظة الاستثمارية الوطنية.

ويمتلك العراق احتياطيات من العملة الصعبة الأجنبية، وفقاً للبنك المركزي، بلغت 130.8 ترليون دينار، بما في ذلك احتياطي من الذهب بلغ 162.6 طن.