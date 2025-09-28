مستشار بالسفارة الأمريكية: الفصائل المسلحة تهدد الاستثمار بالعراق

شفق نيوز- بغداد

أكد، المستشار الاقتصادي في السفارة الأمريكية ببغداد، ايريك كاموس، يوم الأحد، أن الفصائل المسلحة بالعراق، ما تزال تشكل تهديدا للمستثمرين وتبعدهم عن البلاد.

وقال كاموس، خلال جلسة حوارية في ملتقى العراق للاستثمار، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هناك اهتمام بالعراق، كما يوجد استثمار واعد، وهذا يشجع على الاستثمار الأمريكي في العراق، وان هناك الكثير من الوفود أتت إلى بغداد للبحث عن فرص استثمارية".

وأضاف أن "البيئة الامنية في العراق اكثر اماناً حاليا وأفضل عما كانت عليه قبل 15 عاما، لكن الفصائل والمجاميع المسلحة لا تزال موجودة وانها تهدد وتخطف رجال الاعمال والمستثمرين، وتبعدهم عن الاستثمار في الاراضي العراقية".

وبين "نحن ملتزمون بدعم العراق وتوفير الدعم الدولي للفرص الاستثمارية للشركات الاجنبية وحماية رجال الاعمال والمستثمرين لنجاح عملهم في العراق".