مستشار الكاظمي يوضح خبراً نشره الإعلام الرسمي عن تغيير سعر الصرف

شفق نيوز/ أصدر مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توضيحاً حول خبر نشرته الصحيفة الرسمية عن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار.

وقال هيثم الجبوري، في توضيح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن جريدة الصباح نشرت عنوان لقاء أجرته معنا تحدثنا فيه عن رؤية اقتصادية من شأنها زيادة الإيرادات غير النفطية وجذب الاستثمارات المتنوعة والتي حتما سيكون من شأنها إعطاء قوة للدينار العراقي باعتبار ان سعر الدينار يعتمد على العرض والطلب وعلى وجود تنمية اقتصادية مستدامة".

وأضاف "تفاجئت أن عنوان الخبر يختلف عن هذا المضمون الذي ذكره نفس من أجرى المقابلة معنا في متن الخبر معللاً ذلك بانه يجب أن يكون العنوان جاذباً".

وأوضح الجبوري، وهو رئيس اللجنة المالية في الدورة النيابية السابقة، أن "ما تم نشره عن نية الحكومة إعادة سعر الصرف هو مخالف لحقيقة ما صرحنا به، بل إن الحكومة عاكفة على إصلاحات جوهرية بالشأن المالي و الاقتصادي من شأنها خلق التنمية المنشودة".