مستشار الكاظمي يعلن قراراً قطعياً يخص سعر صرف الدولار

شفق نيوز/ نفى مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، يوم الأحد، وجود نية لدى الحكومة برفع سعر صرف الدولار مجدداً امام الدينار العراقي، فيما أكد أن نصائح صندوق النقد الدولي غير ملزمة للعراق.

وقال صالح لـوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن رفع جديد لسعر صرف الدولار امام الدينار العراقي غير صحيحة، والسعر ثابت حاليا ولا يمكن تغييره".

وبشأن دور صندوق النقد الدولي في الأزمة الاقتصادية العراقية، أوضح صالح أن "العراق عضو مؤسس بصندوق النقد الدولي منذ عام 1945، وكل دولة عندما تتعرض لأزمة مالية يتدخل الصندوق بالتشاور معها، بهدف تحقيق الاستقرار المالي للبلد".

وأضاف أن "صندوق النقد الدولي عندما شاهد تعرض العراق لأزمة مالية واقتصادية تدخل للتشاور وليس لأمور أخرى"، مؤكدا أن "نصائح الصندوق الدولي غير ملزمة على اعتبار أن العراق لم يدخل في برنامج الاقتراض المالي".

وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أخباراً عن نية الحكومة برفع سعر الدولار أمام الدينار مجدداً، بعد أن حدد البنك المركزي سعر صرف الدولار بـ1450 دينار.