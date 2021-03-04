مستشار الكاظمي: هبوط الناتج المحلي إلى -11% و11 مليون عراقي تضرر بالحظر

شفق نيوز/ اكد مستشار رئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، يوم الخميس، أن 11 مليون عراقي تضرروا نتيجة الحظر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا، مبينا ان البطالة بين الشباب بلغت نسبتها 29%.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الانغلاق العالمي الذي جاء نتيجة كوفيد 19 ادى الى تدهور بالاقتصاد العالمي"، مبينا ان "ذلك ادى الى هبوط بالناتج المحلي الإجمالي للعراق في عام 2020 إلى -11%، مما اثر على المستوى المعيشي للناس".

واضاف ان "مساحة الفقر زادت الى اكثر من 30% والبطالة بين الشباب تجاوزت 29%"، مشيرا الى ان "هناك ما يقارب من 11 مليون عراقي يمثلون 25% من سكان العراق تضرروا بفعل الحظر".

واشار صالح الى ان "هذه الفئة التي تضررت بفعل الحظر من الكسبة ليس لديهم اي وظيفة او راتب رعاية اجتماعية او تقاعد كمصدر دخل لهم ولا تتلقى اي دعم من الحكومة ويعيشون على تعامل السوق"، مبينا ان هذه الفئة هي التي تلقت الضربة المباشرة من اي توقف للسوق او الحظر".

يذكر ان الحكومة العراقي تعلن بين الحين والآخر عن حظر جزئي وفي بعض الأحيان حظراً شاملاً للتجوال نتيجة انتشار فيروس كورونا للتقليل من آثاره، مما يوقف نشاط حركة السوق المحلية.