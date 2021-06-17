مستشار الكاظمي: آن الأوان للتوجه للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

شفق نيوز/ طالب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم الخميس، بضرورة التوجه حاليا لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، مبينا ان هذه الطاقة يتم البدء بها في الأرياف.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "جزءاً من حل أزمة الكهرباء في العراق هو اللجوء الى البدائل وهو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء"، مبينا ان "استخدام الطاقة الشمسية يمكن أن تحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق حاليا من قلة تجهيز الكهرباء".

واضاف صالح ان "هذا المشروع يجب أن يدعم من الدولة ولا يستخدم في الاستثمار التجاري من خلال اشاعة استخدام الطاقة الشمسية وبالتالي يمكن أن يحصل عليها المواطن بسعر مدعوم ومخفض لتشجيع المواطنين في استخدام مثل هذا النوع من الطاقة".

واشار الى انه "اَن الاوان ان نصنع الالواح او مشاركة شركات كبرى لتصنيعها وإشاعتها بين المواطنين لاسيما الأرياف والمناطق الزراعية والوحدات السكنية المنفصلة".

ولفت الى ان "العراق غني بالطاقة الشمسية ويعتبر من أندر البلدان بجانب السعودية بمتوسط ساعات الشروق في السنة"، مستدركا في الوقت نفسه انه "نحتاج الى برامج قوية لدعم هذه الطاقة ".

واكد ان "هناك توجهاً حاليا لإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بعد أن كان هناك شكوك وتخوف من إنشاء مثل هذه المشاريع سابقا"، لافتا إلى أن "دخول التكنولوجيا المتطورة في هذه المشاريع كما أن تكاليفها بدأت تنخفض وهي بدائل محلية من الممكن أن تخصص للمنزل الواحد او للمزرعة بشكل منفصل".

ويعاني العراق من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية نتيجة قلة أعداد محطات الإنتاج وقدم شبكات التوزيع والنقل، في الوقت الذي بدأ يتجه العالم لاستخدام الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة.