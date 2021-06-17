سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مستشار الكاظمي: آن الأوان للتوجه للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-17T09:25:39+0000
مستشار الكاظمي: آن الأوان للتوجه للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

شفق نيوز/ طالب مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح، يوم الخميس، بضرورة التوجه حاليا لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، مبينا ان هذه الطاقة يتم البدء بها في الأرياف.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "جزءاً من حل أزمة الكهرباء في العراق هو اللجوء الى البدائل وهو التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء"، مبينا ان "استخدام الطاقة الشمسية يمكن أن تحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها العراق حاليا من قلة تجهيز الكهرباء".

واضاف صالح ان "هذا المشروع يجب أن يدعم من الدولة ولا يستخدم في الاستثمار التجاري من خلال اشاعة استخدام الطاقة الشمسية وبالتالي يمكن أن يحصل عليها المواطن بسعر مدعوم ومخفض لتشجيع المواطنين في استخدام مثل هذا النوع من الطاقة".

واشار الى انه "اَن الاوان ان نصنع الالواح او مشاركة شركات كبرى لتصنيعها وإشاعتها بين المواطنين لاسيما الأرياف والمناطق الزراعية والوحدات السكنية المنفصلة".

ولفت الى ان "العراق غني بالطاقة الشمسية ويعتبر من أندر البلدان بجانب السعودية بمتوسط ساعات الشروق في السنة"، مستدركا في الوقت نفسه انه "نحتاج الى برامج قوية لدعم هذه الطاقة ".

واكد ان "هناك توجهاً حاليا لإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بعد أن كان هناك شكوك وتخوف من إنشاء مثل هذه المشاريع سابقا"، لافتا إلى أن "دخول التكنولوجيا المتطورة في هذه المشاريع كما أن تكاليفها بدأت تنخفض وهي بدائل محلية من الممكن أن تخصص للمنزل الواحد او للمزرعة بشكل منفصل".

ويعاني العراق من قلة تجهيز الطاقة الكهربائية نتيجة قلة أعداد محطات الإنتاج وقدم شبكات التوزيع والنقل، في الوقت الذي بدأ يتجه العالم لاستخدام الطاقة النظيفة لتوليد الطاقة.

related

المؤسسة الكورية للغاز تنتج 500 ألف برميل يومياً من حقل جنوبي العراق

Date: 2019-09-08 13:13:36
المؤسسة الكورية للغاز تنتج 500 ألف برميل يومياً من حقل جنوبي العراق

البنك المركزي العراقي يعدل قروض الاسكان .. 15عاما بدلا من 10

Date: 2020-10-07 06:11:41
البنك المركزي العراقي يعدل قروض الاسكان .. 15عاما بدلا من 10

إكسون موبيل تعيد موظفيها إلى العراق

Date: 2019-05-31 14:37:10
إكسون موبيل تعيد موظفيها إلى العراق

صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 68 الف برميل

Date: 2021-03-06 06:18:06
صادرات العراق النفطية لأمريكا ترتفع الى 68 الف برميل

إيران تحصي الخسائر البشرية الناجمة عن غرق "بهبهان" قبالة السواحل العراقية

Date: 2020-06-05 12:12:19
إيران تحصي الخسائر البشرية الناجمة عن غرق "بهبهان" قبالة السواحل العراقية

العراق والسعودية بصدد توقيع إتفاقية الإزدواج الضريبي

Date: 2020-11-25 04:52:25
العراق والسعودية بصدد توقيع إتفاقية الإزدواج الضريبي

العراق يتبوأ المرتبة الأولى باستيراد معجون الطماطم من تركيا

Date: 2021-04-14 06:44:40
العراق يتبوأ المرتبة الأولى باستيراد معجون الطماطم من تركيا

العراق يزود لبنان بمليون لتر من زيت الغاز

Date: 2020-08-16 10:55:28
العراق يزود لبنان بمليون لتر من زيت الغاز