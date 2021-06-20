مستشار الكاظمي نوزاد هادي يبحث رفع مستوى الخدمات في بغداد

شفق نيوز/ اعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الاعمار والاستثمار، ومحافظ اربيل الاسبق نوزاد هادي، يوم الأحد، عقد اجتماع موسع من كبار المسؤولين في وزارتي الصناعة والكهرباء والمديرين العامين لبلديات بغداد من اجل النهوض بواقع الخدمات، والالية المناسبة لتحقيق ذلك.

وجاء في بيان لهادي ورد لوكالة شفق نيوز، انه من اجل تثبيت الخدمات وتحسينها ورفع مستواها، عقد نوزاد هادي مستشار رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اجتماعا مع كل من وكيل وزارة الكهرباء ووكيل وزارة الصناعة ومستشار رئيس الوزراء ونائبي امين بغداد ومدير عام وزارة الكهرباء والمديرين العامين لجميع بلديات بغداد.

واضاف ان الاجتماع شهد مناقشة كيفية تحسين الخدمات وايصالها لجميع المناطق ورفع مستوى انتاج الكهرباء وطرح خطط آلية تطوير هذا القطاع والمشكلات والعراقيل التي تعاني منها.