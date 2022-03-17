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مستشار الكاظمي: موازنات السابق ذهبت للرواتب وتعديل الورقة البيضاء ضرورة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-17T21:10:04+0000
مستشار الكاظمي: موازنات السابق ذهبت للرواتب وتعديل الورقة البيضاء ضرورة

شفق نيوز/ نوه مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، يوم الخميس، إلى أن الموازنات العامة السابقة، كانت عبارة عن دفع رواتب بدلاً عن الخدمات، فيما شدد على ضرورة إجراء تعديل على "الورقة البيضاء" من قبل أصحاب الاختصاص.

جاء ذلك خلال مركز تدريب مالي ومحاسبي، أقامته وزارة المالية بعنوان (تقييم الحيوية المالية fiscal vitality في الموازنات العامة)، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال صالح، بحسب البيان، إن "الموازنات السابقة كانت أغلبها موازنات تعويضية أي توزيع رواتب بدلا عن الخدمات العامة المجانية، وتحويلها إلى خدمات خاصة مثل الكهرباء والماء، وهذا يعد تقصيراً في اعداد الموازنات العامة".

وأضاف أن "السياسة المالية للوزارة جاءت بنتائج مالية إيجابية، وعدلت من الاقتصاد العراقي"، مشيراََ إلى أن "هذا التغيير يجب ألّا يستمر لمدة طويلة لأن ذلك سيؤثر على عامة أفراد المجتمع".

وأشاد المستشار الاقتصادي، بـ"ما قدمته الورقة البيضاء من إصلاحات اقتصادية أدت إلى تحسين وضع البلد وتسيير الأمور المالية بشكل ملحوظ"، مشدداً على ضرورة "تبني هذه الإصلاحات وتعديل على متن هذه الورقة من قبل أصحاب الاختصاص".

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