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مستشار الكاظمي: قرابة 400 ألف عامل في الدولة يتلقون مرتبات دون أعمال منتجة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-17T04:42:59+0000
مستشار الكاظمي: قرابة 400 ألف عامل في الدولة يتلقون مرتبات دون أعمال منتجة

شفق نيوز/ ذكر المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، بأنَّ من بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة لا يوجد منها سوى 28 ٪ تعمل وتحقق الربح, والباقي 72 % تعد شركات خاسرة، مشيرا إلى وجود قرابة 400 ألف عامل في تلك الشركات يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات دون أداء أعمال منتجة.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، عن صالح قوله إنَّه “منذ عام 2003 تعرض نشاط الانتاج للقطاع الحكومي إلى التوقف والإهمال، فمن بين 173 شركة عامة أو مملوكة للدولة، لم تجد ما يعمل منها فعلياً في الوقت الحاضر ويحقق الربح سوى 28 ٪، بينما الـ72 % الباقية هي خاسرة”، كاشفاً أنَّ “أكثر من 20 ٪ من تلك الشركات أزيلت من الوجود بسبب العمليات الحربية التي جرت في حرب الخليج الثانية وأدت إلى زوال النظام السابق".

ولفت إلى أنَّ “الشركات العامة الرابحة هي التي ترتبط بالنشاط الريعي لقطاع النفط والتي تتمتع بمزايا شبه احتكارية في الحصول على المواد الأولية وتسويق المنتج والأسعار، بما يجعلها رابحة وهي عمليات ربحية يحيطها الكثير من الدعم”، مبيناً أنَّ “هناك قرابة 400 ألف عامل يتلقون منحا شهرية بشكل مرتبات دون أداء أعمال منتجة منذ ثمانية عشر عاماً”، مؤكداً أنَّ “الذنب ليس ذنب هؤلاء العمال والموظفين، ولكن العلة بسبب التقصير والإهمال في السياسة الاقتصادية المعتمدة على النفط وإهمال أي مورد آخر".

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